«الصيد الآلي»: إبحار 67 مركبا من البرلس صباح اليوم

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، أن عدد67 مركب صيد كبيرة، أبحرت ضمن رحلات صيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن نوعية المراكب التي خرجت ضمن رحلات صيد اليوم هي مراكب من نوع «القنار»، وهم يقضون 7 ليال ونهار ضمن رحلة الصيد في عرض البحر المتوسط.

إبحار المراكب في الـ10 الأواخر من الشهر

وأوضح «شرابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الصيادين العاملين على تلك المراكب ابحروا على متن مراكبهم من سواحل البرلس، المطلة علي مياه البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنّ مراكب صيد «القنار» بسواحل البرلس، تخرج في أواخر الشهر، حيث يساعد ظلام الليل العاتم في صيد الأسماك بغزارة.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الأربعاء

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الأربعاء في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 8 كيلومترات في الساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 2%، وكذلك الرطوبة بلغت 83%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 28 درجة مئوية، والصغرى 13درجة مئوية.