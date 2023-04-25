ما حقيقة تراجع أسعار الذهب في مصر بعد العيد؟.. «الشعبة» تجيب

كشف ناجي فرج مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية، وعضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة تراجع أسعار الذهب بعد العيد، ردا على ما يجري تداوله بشأن تراجع الأسعار خاصة بعد ارتفاعها، وتوقع «فرج»، إمكانية تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في السوق، بنحو 100 جنيه.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

وأوضح عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية أن الفترة الحالية تشهد موجة ضغط على الذهب ما تسبب في ارتفاع الأسعار، إلا أنه من المتوقع تراجع واستقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.

البيانات الاقتصادية

ومن المتوقع تداول الذهب عند 1844.68 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2023)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1779.15 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم

وهبطت أسعار الذهب اليوم، إلى 1989 دولارًا للأوقية، حيث لا يزال من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع الأسبوع المقبل، لكن أسعار العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تظهر أن الأسواق تتسع لفرصة تزيد عن 60% للتوقف عن رفع أسعار الفائدة في منتصف العام، وأشار استطلاع أجرته بلومبرج إلى التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، خاصة إذا ساءت الظروف الاقتصادية.

تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في غضون ذلك، أظهر تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الإثنين أن نشاط المصانع في تكساس انكمش أكثر في أبريل، حيث انخفض بأكبر قدر في غضون تسعة أشهر، ما يسلط الضوء على الخسائر الاقتصادية لمسار تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي.