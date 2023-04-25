استقرار سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة.. كم عيار 21؟

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الصاغة، بعد تراجعها أمس نحو ثلاث مرات خلال التعاملات في اليوم تقريبًا 40 جنيهًا، وجاء سعر جرام الذهب في بداية التعاملات لعيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق 2480 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2834 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الصاغة استقرارا وفي السطور التالية الأسعار للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، في بداية التعاملات بـ2834 جنيهًا، بدون مصنعية للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2480 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2126 جنيهًا، للشراء وبدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم، إلى 19 ألفا و840 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأونصة إلى 1983 دولارًا أمريكيًا، وجدير بالذكر أن المستثمرون يترقبون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة.