استقرار سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2470 جنيها

بدأ سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر على استقرار ملحوظ داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة، إذ تراجعت أسعار الذهب أمس، بنحو 10 جنيهات، كما شهدت محال الذهب الفترة الحالية إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين على الشراء، بسبب تزادي حفلات الخطوبة والزفاف في عيد الفطر، وتعتبر الخواتم والسلاسل الأكثر مبيعاً وفقاً لما قالة ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24، في بداية تعاملات اليوم، 2823 جنيها للشراء، وعيار 22 سجل 2588 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، 2470 جنيها، وعيار 18 سجل 2117 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، في محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 1647 جنيها، كما سجل عيار 12 اليوم، 1411 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

يبدأ سعر جنيه الذهب اليوم في مصر على هدوء ملحوظ داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وسجل 19760 جنيها، وبلغ سعر الأونصة 87791 جنيها.