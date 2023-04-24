سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم بمحلات الصاغة.. كم يبلغ؟

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، تباينا طفيفا في الأداء خلال تعاملات الظهيرة، وبعد بضع ساعات من بدء عمل محلات الصاغة، التي تواصل استقبال المواطنين الراغبين في شراء المجوهرات كعادة كل عيد، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 2480 جنيها دون مصنعية. فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً دون مصنعية 2834 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبيع عيار الذهب 12 بسعر 1417 جنيها، أما الأوقية فسجلت 1984 دولار أمريكي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بسعر 1653 جنيها، في حين سجل الذهب عيار 22 سعر 2598 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 2126 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب «8 جرام عيار 21» اليوم دون مصنعية 19 ألفا و840 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، تغيرت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الاثنين، حيث كانت تحوم حول 1980 دولارًا للأوقية، في وقت يستعد المشاركون في السوق لإصدارات قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، وبيانات ثقة المستهلك لشهر أبريل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تراجع سعر الذهب

يوم الجمعة الماضية، تراجع سعر الذهب بنحو 1%، منخفضًا من أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 2040 دولارًا في 13 أبريل الجاري، وارتفع مؤشر الدولار نحو 102 نقطة أمام سلة العملات الرئيسية بعد الاستطلاعات التي أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو اكتسب زخمًا في أبريل، بينما دعم العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة لخفض التضخم.