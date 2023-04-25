رئيس «بحوث الأرز» ينصح باتباع 4 طرق لحماية المحصول من التلف

حذر الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، من 4 أمور تؤدي لتلف مشاتل الأرز في الحقول، والتي قد تتسبب في حرق المشتل، وتلف نباتات الأرز الشعير في عمر الإنبات.

4 أمور تؤدي لتلف مشتل الأرز

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن بعض المزارعين يقدمون على أمور خاطئة تؤدي لتلف مشتل الأرز، وهي كالتالي:

- الري في وقت الذروة في منتصف النهار، حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة.

- وضع الأسمدة الأزوتية في الصباح الباكر، حيث تكسو قطرات الندي النباتات، ما يؤدي لحرق بعضها وتلفها.

- الري الزائد يوميا يؤدي لإصابة نباتات الأرز بالمشتل بالعفن، ويجب الري حسب حاجة المشتل، ويفضل يوم ويوم، بعد مرور أسبوع من عمر بدار المشتل.

- وجود طحالب وحشرات جراء التسميد بالسماد البلدي، يؤدي لتلف العديد من النباتات داخل مشتل الأرز، ما يتطلب المعالجة بالأدوية المخصصة لذلك.

إنتاج 35% من الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأشار إلى أن المساحات المنزرعة من الأرز الشعير عريض الحبة، والأرز الشعير رفيع الحبة، بلغت نحو 242 ألف فدان أرز شعير، موضحاً أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 35% من إنتاج الأرز الشعير على مستوى الجمهورية.