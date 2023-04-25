«التموين»: ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 70 ألف طن منذ بدء الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد القمح من المزارعين خلال موسم الحصاد الجاري إلى 70 ألف طن، منذ بدء الموسم في 8 أبريل الجاري وحتى الآن، وذلك نظرا إلى رفع سعر توريد أردب القمح إلى 1500 جنيه بدلا من 1250 جنيها.

وأشارالوزير في بيان منذ قليل إلى أن هناك 420 نقطة تجميع للأقماح على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول المورد من المزارعين، مع توفير كل الإجراءات اللازمة للتسهيل على المزارعين مع سرعة صرف وسداد المستحقات المالية لهم خلال 48 ساعة من توقيت التوريد.

حظر نقل القمح المحلي

وحظر قرار الدكتور علي المصيلحي نقل القمح المحلي من محافظة إلى أخرى، إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

واستكمالا لتنظيم موسم التوريد، حظر قرار وزير التموين استخدام القمح المحلي خلال موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع.

من جهة أخرى، قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.

زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية

ونوه باسيلي بأنه يجرى حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه جرى تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.