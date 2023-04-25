موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023.. اليوم بقرار وزاري

تحول الحديث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، إلى حديث الصباح والمساء بين موظفي الحكومة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمصالح الحكومية، والعاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، لاسيما وأن كثيرا من الناس لديهم اعتقاد بأن إجازة عيد تحرير سيناء، سيكون يوم الخميس القادم الموافق 27 أبريل 2023.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023 الرسمي

و«الوطن» تكشف لقرائها عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023 الرسمي، والصادر به قرارا وزاريا من مجلس الوزراء منذ عدة أيام، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا مفاجئا بضم إجازة عيد تحرير سيناء إلى أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ليصبح إجمالي عدد أيام إجازة العيد مع إجازة تحريرسيناء 6 أيام، بدأت منذ الخميس الماضي 20 أبريل إلى اليوم الثلاثاء 25 أبريل، حصل عليها جميع العاملين والموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء في الذكرى 41

لذلك فإن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، الفعلي والواقعي هو اليوم الثلاثاء 25 أبريل، إذ اعتاد المصريون على الاحتفال بذكرى تحرير الأرض الطيبة في سيناء في ذلك اليوم منذ 41 عاما.

عيد تحرير سيناء آخر إجازات شهر أبريل

ويعتبر اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، هو آخر أيام الإجازة الرسمية المجمعة التي حصل عليها المصريون بمناسبة عيد الفطر المبارك، وإجازة عيد تحرير سيناء في ذات الوقت، ولن يتبقى للعمال المصريين، في القطاعين الحكومي والخاص، أي إجازات رسمية خلال شهري أبريل الجاري ومايو سوى إجازة واحدة فقط، هي إجازة عيد العمال التي سيكون موعدها الرسمي يوم الاثنين الأول من شهر مايو القادم.

كما هو معتاد في كل عام، وقد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا جديدا بترحيل إجازة عيد العمال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس 4 مايو، تطبيقا للنظام المتبع بترحيل الإجازات الرسمية، التي تتصادف مع منتصف الأسبوع الى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع .