ما موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023؟

ضم شهر أبريل الجاري، العديد من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، منها إجازة شم النسيم يوم الاثنين الماضى، وإجازة عيد الفطر المبارك التى بدأت الخميس ومستمرة حتى اليوم الأثنين، وأخيرا موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، والمقررة غدا الثلاثاء بدلا من الخميس المقبل.

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2023

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1405 بخصوص عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023، إذ تضمن نفس القرار إلحاق يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، والذى يمثل موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، بأيام إجازة عيد الفطر المبارك، التي من المقرر انتهائها اليوم الاثنين الموافق 24 أبريل، لتصبح مدة إجازة العيد 6 أيام بعد ضم الثلاثاء عيد تحرير سيناء، خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

إجازة عيد تحرير سيناء 2023

وفقا لقوانين العمل وقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، فان إجازة عيد تحرير سيناء 2023، مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص.

آخر إجازات في 2023

وعن الإجازات المتبقية للعام الميلادي الجاري 2023، تستعرض «الوطن»، آخر إجازات العام، التى تبدأ من مايو المقبل، وجاءت كالتالي:

- إجازة عيد العمال الاثنين 1 مايو 2023.

- إجازة عيد الأضحى، تبدأ من وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو وحتى 1 يوليو 2023.

- إجازة ثورة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو 2023.

- إجازة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

- إجازة 6 أكتوبر، الخميس الموافق 5 أكتوبر.