ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة داخل مصنع لإنتاج الفسيخ بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة بمدينة المحمودية، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مصنع فسيخ مخالف

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط مصنع فسيخ يعمل تحت بير السلم مستخدما أسماك غير مطابقه للمواصفات وملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، ويقوم بالتصنيع داخل أوان مخصصة للاستخدامات الكيماوية وليست الغذائية.

ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة

وجرى التحفظ علي كمية 2 طن أسماك مملحة (رنجة وفسيخ)، إضافة إلى ضبط 1.5 طن ونصف ملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر المحضر اللازم لحين صدور قرار النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.