«آثار الإسكندرية»: 13 ألف مصري وأجنبي زاروا قلعة قايتباي في عيد الفطر

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أن قلعة قايتباي استقبلت خلال عيد الفطر المبارك أكثر من 13 ألف زائر من المصريين والعرب والأجانب، مشيرا إلى أن القلعة التاريخية أنشئت منذ 544 عاما.

استطلاع آراء زوار قلعة قايتباي

وأضاف «متولي»، في بيان اليوم، أنه قام باستطلاع آراء عدد من الزائرين حول تجربتهم بزيارة القلعة، وتبين أن عددا منهم يحرص على زيارة القلعة عدة مرات في السنة، خاصة في الإجازات والمناسبات والأعياد، كما تستقبل القلعة كل رحلات اليوم الواحد من محافظات الجمهورية، خاصة محافظات البحيرة والغربية ومطروح، أما غير المصريين فالبرنامج السياحي لزيارة المحافظة لا يخلو من زيارة القلعة.

تطوير قلعة قايتباي

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن إدارة القلعة برئاسة محمد عز المشرف على قلعة قايتباي قامت بتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار والنخيل، وتم عمل كل الاستعدادات لاستقبال الزائرين ونيل رضاهم عن الزيارة، مع تذليل كل المعوقات ورصد أي سلبيات والعمل على حلها وقتيا لجعل الزيارة ميسرة مع هذا العدد الهائل من الزائرين.

وذكر «متولي»، أنه جرى تزويد القلعة بمنظومة تذاكر إلكترونية، وإتاحة الدفع بالفيزا، وكذا الحجز الإلكتروني المسبق، وتم تزويد القلعة بعدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية التفصيلية لمكونات القلعة، من أسوار داخلية وخارجية وسراديب ساحلية ومسجد القلعة الأثري وصهريج القلعة، والذي له خرزة بصحن القلعة، وأخرى داخل الطابق الأرضي بالبرج الرئيسي، والغرض من كل منها، ومقعد السلطان وسبب إنشائه.