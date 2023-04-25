مفاجأة.. عروس الشرقية قُتلت قبل زفافها بـ 3 أيام بسبب 2000 جنيه

قالت أسرة عروس الشرقية التي عثر الأهالي على جثتها، في تحقيقات النيابة العامة صباح اليوم، إن الجريمة حدثت قبل زفاف الضحية بـ 3 أيام فقط، وأن منفذ الجريمة نجح في استدراج الفتاة العشرينية وقتلها بعدة طعنات وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه وتخلص من الجثة في مصرف مائي بمشتول السوق.

جثة عروس الشرقية في الزراعات

وأضافت والدة عروس الشرقية أنها ظلت تبحت عن ابنتها «أمنية.م»، بمعاونة أقاربها لمدة 48 ساعة حتى عثرت على جثتها وكادت الصدمة أن تقضي عليها لأنها وابنتها وجميع أفاد الأسرة لم يكن لهم على عداوة مع آخرين تجعلهم ينتقمون من الضحية بتلك الطريقة المرعبة.

والدة عروس الشرقية تشرح مأساة قتل ابنتها

وتابعت والدة عروس الشرقية خلال جلسة سماع أقوالها أمام النيابة العامة، أن ابنتها كانت تقيم مع جدتها لوالدتها قبل أسبوع من الجريمة بسبب قرب منزل جدتها من مصنع الملابس التي تعمل فيه، وأن المتهم زميلها في العمل تربص بها بعد أن عرف أن بحوزتها مبلغ مالي وهاتف محمول جديد، فاتصل بها قبل الحادث بساعات بحكم علاقة الزمالة وطلب منها أن تساعده في الذهاب للمستشفى فأسرعت إلى تلبية الدعوة لكنه تربص بها وقتلها وسرق هاتفها المحمول وأموالها.

عقوبة المتهم بقتل عروس الشرقية

يشرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض تفاصيل جريمة قتل عروس الشرقية، بقوله إن النيابة العامة انتهت إلى جمع الأدلة ضد المتهم وثبت من خلال اعترافه وغيرها من الأدلة الفنية أنه نفذ الجريمة بدافع السرقة ووفقًا لقانون العقوبات فإن العقوبة تصل إلى الإعدام شنقًا.

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن»، أن النيابة العامة قررت حبس المتهم بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة واعترف المتهم خلال جلسة التحقيق أمام النيابة العامة، اليوم، بعد مواجهته بتحريات المباحث وغيرها من الأدلة الفنية.