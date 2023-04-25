جريمة في يوم العيد.. خطة قتل «منيرة» على يد زوجها في القاهرة الجديدة

بينما كانت البهجة والفرحة بقدوم عيد الفطر المبارك تملأ الشوارع، كان «رجب» يخطط للتخلص من زوجته داخل منزل الزوجية في القاهرة الجديدة بزعم أنها تفتعل المشكلات معه، فنجح المتهم في مغافلة زوجته «منيرة.أ» 45 عاما، وقت وجودها داخل غرفة نومها وسدد لها عدة طعنات في مناطق متفرقة بالجسد فأودت بحياتها، ونقل الجثمان إلى أحد الشوارع الخالية من المارة بذات المنطقة الموجود فيها منزل الزوجية.

خطة قتل سيدة القاهرة الجديدة

أبلغ الزوج أسرة زوجته في إحدى محافظات الصعيد بأن زوجته ترفض أن تحضر معه لزيارة أسرتيهما وأنه تركها في القاهرة، أي بمنزل الزوجية، في محاولة منه لطمس جريمته، لكن بعد مرور 48 ساعة على الجريمة سرعان ما كشفت أجهزة الأمن تفاصيلها، وألقت القبض على المتهم، وبمواجهته بأدلة الاتهام وتحريات المباحث التي كشفت عن تعمد المتهم تنفيذ الجريمة بسبب وجود خلافات زوجية مع زوجته منذ وقت طويل، وشرح تفاصيل الجريمة.

المتهم بقتل زوجته يشرح تفاصيل الجريمة

أرشد المتهم بقتل زوجته في القاهرة الجديدة عن السكين المستخدم في الجريمة وأنه تخلص منه بإلقائه في مقلب قمامة، بعد أن تخلص من جثمان زوجته بإلقائه على قارعة الطريق في شارع يخلو من المارة في القاهرة الجديدة خاصة بسبب خلو أحياء القاهرة من عدد كبير من السكان لارتباطهم بالسفر إلى المدن الساحلية ومحافظات الصعيد وبحري، وبعد انتهاء المتهم من اعترافه قررت النيابة حبسه بتهمة القتل العمد.

عقوبة المتهم بقتل سيدة القاهرة الجديدة

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل جريمة مقتل سيدة القاهرة الجديدة على يد زوجها موضحًا أن مواد القانون توضح العقوبة :«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».