فيلم هارلي لـ محمد رمضان يحقق 6 ملايين و331 ألف جنيه في يوم

حقق فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان بدور العرض إيرادات عالية، إذ سجل ما يقرب من 6 ملايين و331 ألف جنيه أمس في ثاني أيام العيد، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

وتصدر فيلم هارلي لمحمد رمضان المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، حيث يتنافس مع 7 أفلام أخرى.

فيلم هارلي لمحمد رمضان

ويجسد محمد رمضان في فيلم هارلي شخصية «هارلي»، إذ يجرى استغلاله من قبل زعيم مافيا يقوم بدوره الفنان محمود حميدة، ويستغل سرعته الفائقة لتنفيذ بعض العمليات، ولدى هارلي أموال كثيرة يفقد أشياء كثيرة في حياته ولكنه يعود عن الطريق الخاطئ.

أبطال فيلم هارلي

يجمع المخرج محمد سمير عددا من الأبطال المهمين خلال فيلم «هارلي»، منهم محمود حميدة ومحمد رمضان ومي عمر وأحمد داش، وتأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.