مساعد الرئيس الروسي: موسكو سوقا ضخمة لشركات أوروبا والتخلي عنه مؤلم جدا

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية «مكسيم أوريشكين»، أن الغرب إذا أراد استئناف التعاون الاقتصادي مع روسيا، فسيكون ذلك موضع تساؤل لأننا نعرف ثمن ذلك بالفعل.

وأضاف «أوريشكين»، خلال كلمة في فعالية «ماراثون المعرفة»، اليوم: «أعلنت العديد من الشركات الغربية أنها ستغادر روسيا، ولكنها تحاول الآن إدخال معداتها ومنتجاتها إلى بلدنا»، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر سوقا ضخمة بالنسبة للشركات الغربية والتخلي عن روسيا موضوع مؤلم جدا بالنسبة لهذه الشركات.

وتوقع المسؤول الروسي أن تحقق ميزانية بلاده فائضا هذا العام، منوها بأن الاقتصاد الروسي في مسار إيجابي منذ يوليو 2022 وسينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% إلى 2% بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد تراجع حجم تجارة بلاده مع أوروبا وارتفاعها مع دول أخرى حيث توجد آفاق للنمو، مشيرا إلى أن الصين تجاوزت الاتحاد الأوروبي من حيث التجارة مع روسيا.

وتابع: «اعتمدت رفاهية أوروبا على التعاون مع روسيا والصين، وهي الآن تفقد الآفاق لسنوات عديدة»، لافتا إلى أن التضخم السنوي في نهاية أبريل الجاري في بلاده سيكون عند 2.5% وأن الأجور الحقيقية سترتفع بنسبة 10% من حيث القيمة السنوية.