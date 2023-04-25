رفع 540 طن قمامة بـ5 مراكز في محافظة أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية والقروية باستمرار حملات النظافة لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكل قرى ومراكز وأحياء المحافظة للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بالطرق الممكنة، وفقا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

التواجد والمتابعة الميدانية

وأضاف محافظ أسيوط أنه كلف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين خلال إجازة الأعياد والجاهزية الدائمة لكل المعدات والسيارات للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.

رفع 540 طن قمامة بالشوارع والميادين

يأتي ذلك ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة، لافتا إلى رفع 540 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية مؤكدًا استمرار الجهود في رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة لكل مركز لتوفير بيئة صحية للمواطنين وذلك في إطار الاهتمام بحسين الخدمات المقدمة وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين.