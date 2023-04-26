حكاية سرقة إحدى المدارس في بدر.. والمتهم: «استغليت فترة الإجازات»

«استغليت إن المدرسة إجازة في العيد وطلعت نطيت من على السور عشان أسرقها»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة إحدى المدارس في منطقة بدر بالقاهرة، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية.

سرقة مدرسة في بدر

وكشف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه طريقة سرقة المدرسة، قائلا: «انتهزت فرصة الإجازات، ونطيت من فوق سور المدرسة، ودخلت سرقة 2 كيسة كومبيوتر و6 مراوح وطابعة، وخدتهم وهربت على طول من المدرسة».

بيع المسروقات لتاجر خردة

وأضاف المتهم أثناء جلسة التحقيق: «روحت أبيع الحاجات اللي سرقتها لواحد من تجار الخردة عشان أخد فلوس»، موضحاً أنه لم يره أحد أثناء دخوله وخروجه من المدرسة، لذلك لم يكن يتوقع أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس الاثنين القبض على المتهم بسرقة إحدى المدارس في بدر، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المسروقات المضبوطة وعرضها على مديرة المدرسة للتعرف عليها.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم بسرقة إحدى المدارس في بدر سوف ينطبق عليه تنص عليه المادتين أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، وهي عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، وهذا حال إن لم تقترن السرقة بظروف مشددة أخرى.