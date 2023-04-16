بدء تطبيق التوقيت الصيفي بمطار القاهرة الجمعة المقبلة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بدء في تطبيق التوقيت الصيفي بداية من فجر الجمعة المقبل، مبينة في بيان لها قبل قليل، أنَّه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولى لفجر يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023.

مصر للطيران تطبق المواعيد الصيفية بداية من فجر الجمعة المقبلة

وأهابت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بعملائها التكرم بالعلم أن جميع رحلات مصر للطيران سوف تقلع بعد موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.

مصر للطيران تعلن مواعيدها الصيفية لعام 2023

كما أهابت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بعملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكّد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.