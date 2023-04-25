توريد القمح في أسيوط.. 28 صومعة وشونة تستقبل 521 طنا حتى اليوم

يواصل مزارعو أسيوط توريد القمح للموسم الجديد، حيث تم توريد 521 طنا و520 كيلوجراما لـ28 شونة وهنجر وصومعة، موزعة بمراكز وقرى المحافظة منذ بدء أعمال توريد المحصول لموسم 2023 حتى اليوم.

تيسيير عملية توريد القمح في أسيوط

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه بالنسبة لتوريد القمح تم تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح، حيث أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة، موجها بأهمية التنسيق المستمر بين مديريتي التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح، وفقًا للضوابط المحددة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، لحمايته من الفقد أو الإهدار، وتقديم كل الدعم والتسهيلات للمزارعين وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال عملية توريد القمح لصوامع وشوون المحافظة، لتسهيل إجراءات توريد وتسويق الأقماح مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

توريد القمح وتشجيع المزارعين

ولفت المحافظ إلى أن استلام القمح من المزراعين يتم بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراما، حسب درجة النقاء والفرز، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

مواجهة شكاوي توريد القمح في أسيوط

وأشار الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى توريد 126 طنا و403 كيلوجرامات للشركة القابضة للصناعات الغذائية «المطاحن»، فضلا عن توريد 395 طنا و117 كيلوجراما للشركة المصرية القابضة للصوامع «عرب العوامر – مركز أبنوب»، بإجمالي 521 طنا و520 كيلوجراما قمح محلي.

ولفت إلى تشكيل لجنة بالمديرية لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2023، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة، والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية لتوريد الأقماح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.