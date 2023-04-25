كوريا الجنوبية تعلن وقف أعمال سفارتها في السودان مؤقتا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء وقف العمل بسفارتها في السودان مؤقتا، بعد مغادرة جميع دبلوماسييها بسبب تطورات الأوضاع.

تعليق أعمال السفارة مؤقتا

وأوردت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول بالخارجية الكورية - أن جميع المسؤولين الدبلوماسيين غادروا السودان، وتم تعليق أعمال السفارة مؤقتا، مضيفا أنه يجيب مراقبة التطورات في السودان والدول الأخرى لاحتمال بقاء بعض الكوريين الجنوببين في السودان، «وعلى المدى الطويل، سننظر في أي مدينة سيتم إنشاء مكتب مؤقت فيها أثناء متابعة التطورات في السودان والدول المجاورة».

وذكرت (يونهاب) أن وزارة الخارجية الكورية تخطط للحفاظ على أعمال سفارتها لدى السودان من خلال تشغيل «نظام عمل طارئ»، يتولاه موظف في القنصلية العامة الكورية الجنوبية في جدة بالمملكة العربية السعودية.