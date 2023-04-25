«إكسترا نيوز» ترصد تواصل جهود إعادة المصريين من السودان

رصدت كاميرا قناة «إكسترا نيوز» في معبر أرقين البري، الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة حول إعادة المصريين من السودان.

معبر أرقين البري

وقال هشام عبدالتواب، موفد قناة «إكسترا نيوز»، إنّ معبر أرقين البري أحد أهم المعابر على طول الحدود السودانية التي تمتد إلى نحو 1200 كم على خط الحدود، كونه مجهزا بالعديد من الاستعدادات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى مصر، مشيرا إلى أنّ هناك 904 مصريين وصلوا حتى الآن إلى مصر بعد إجلائهم من أماكن ومدن مختلفة بالسودان، فضلا عن بضع آلاف من الجنسيات الأخرى.

وأضاف «عبدالتواب»، أنّ الجنسية السودانية هي التي تهيمن على الجنسيات المختلفة التي تأتي إلى معبر أرقين البري، وهناك عددا كبيرا من الجنسيات تأتي إلى مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية ودول أخرى لإجلاء رعاياها، متابعًا أنّه يتم العمل على تسهيل إجراءات خروج الجنسيات المختلفة من معبر أرقين البري، وبالتالي رحلتهم إلى بلادهم.

تنسيق مستمر مع الجانب السوداني

وأشار موفد قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنّ هناك تنسيقا مستمرا وكبيرا مع الجانب السوداني على الجانب الآخر من المعبر، والتنسيق في الداخل السوداني لإيجاد ممرات آمنة لإجلاء الرعاية المصريين إلى معبر أرقين ومن ثم إلى مصر، ويجب على المواطنين الذين يأتون إلى معبر أرقين البري، امتلاك وثيقة السفر والتاشيرة إذ كان الشخص غير مصري.