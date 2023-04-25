مصريون عائدون من السودان عن إجلائهم: الدولة دعمتنا في أصعب الظروف

وصل مئات المصريين من السودان إلى القاهرة، وأجرت كاميرا برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي لقاءات مع عدد من المصريين العائدين من السودان، حيث وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الجهات المختصة التي ساعدت على الوصول إليهم بهذه السرعة الكبيرة.

وقال مواطن: «نحمد الله على أننا بخير، الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتما بنا ويقدم لنا الدعم في أحلك الظروف، كنت مقيما في جاردن سيتي بشارع المعرض في الخرطوم، وهذا الشارع مقابل لمطار الخرطوم الدولي، تعرض مسكنا إلى الضرب، واخترق الرصاص الزجاج، ووصل حتى غرفة الأطفال، وأحمد الله على أنّ الأزمة مرت على خير».

دور السفارة المصرية

وقالت مواطنة أخرى، «أقيم في السودان منذ 10 سنوات مع زوجي وابني، لم أكن متواجدة في منطقة الاشتباكات، لكن السفارة المصرية أخطرت المصريين على أرض السودان بأن هناك طائرة عسكرية، أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستنقل الجالية المصرية، ويجب على الجميع تسجيل اسمه، لذلك سجلنا أسمائنا في السفارة، وخلال ساعات تم إرسال السيارات».

الوضع في السودان

وقال مواطن آخر، «الأمر كان صعبا للغاية، لم يكن لدينا كهرباء أو مياه أو أكل أو شرب، كل حاجة كانت مقفولة زي السوبر ماركت والمحلات، وتواصلنا مع السفارة والقنصلية والجميع كان على أتم الاستعداد لمساعدتنا».