ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأعلاف مجهولة المصدر في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية، لدعم وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كل المخالفات التي تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

تفعيل المنظومة الرقابية

وشن جهاز حماية المستهلك، فرع الشرقية، عدة حملات على مدن المحافظة، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة، ما أسفر عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم «ع .س .ا .ع»، لحيازة سلع منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم «م .ا. ا. م»، لحيازته سلع منتهية الصلاحية، ومحضر ضد صاحب محل لبيع الأسمدة والأعلاف، لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 150 شيكارة سماد كبريتات كالسيوم فوسفورية زنه الواحدة 50 كجم.