موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين.. مصادر: بعد فحص الاستحقاق

تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين بعد فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والتي يتم تحويلها إلى ديوان عام الوزارة من قبل مديريات لبدء فحصها من إدارة نظم المعلومات لبحث مدى استحقاق الأسرة المتقدمة بشرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي منح فيه الأسر الأولى بالرعاية والأكر احتياجا أحقية إضافة المواليد على بطاقة التموين من أجل زيادة مخصصات الدعم المقررة لهم سواء دعم الخبز أو دعم السلع التموينية، فإن موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين يتم تحديده بعد انطباق شروط ومحددات الأسر الأولى بالرعاية على المتقدين بطلب إضافة المواليد.

الأسر الأولى بالرعاية المستحق لها إضافة المواليد

ووفقا لشروط الأسر الأولى بالرعاية، فإنه يوجد 5 فئات فقط لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهي أن تكون الأسرة من بين الفئات التالية:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

طرق تقديم طلب إضافة المواليد

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن طلبات إضافة المواليد تًقدم فقط إلى مكاتب التموين التابعة للأسرة في نطاق الحيز السكني، مشددة على أنه لا يوجد أية روابط إلكترونية لتقديم طلب إضافة المواليد عليها، إذ تختص بوابة مصر الرقمية بتقديم عدد بسيط من الخدمات التموينية لحاملي البطاقات، فيما يختص موقع دعم مصر الرقمي بتسحيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.