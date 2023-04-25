نفوق 4 رؤوس ماشية في حريق بأسيوط دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز الغنايم في محافظة أسيوط، على حريق التهم حوش ماشية بمنطقة الغنايم بحري، مما تسبب في نفوق 4 رؤوس، دون وقوع خسائر بشرية.

اندلاع حريق في حوش ماشية

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد اندلاع حريق في حوش مواشي بمنطقة العواشير بالغنايم بحري.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والأجهزة التنفيذية، وتبين اندلاع الحريق في حوش مواشي ملك «محمود.ع.ب»، 60 عاما، فلاح، ومقيم في مركز الغنايم بحري، وأسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس مواشي دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة التي بأشرت التحقيقات.