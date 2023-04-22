أرقام ساخنة للتواصل مع وزارة الصحة في عيد الفطر.. دعم نفسي وطوارئ

ضمن استعدادت وزارة الصحة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضعت خطة لتقديم الخدمات للناس وعدم التوقف خلال أيام الإجازات الرسمية للتيسير على الناس، وكشفت الوزارة في بيان لها، عن عدد من الخطوط الساخنة لتقديم الدعم والاستفسارات الشاملة للمواطنين حول الخدمات التي تقدمها.

وفي السطور التالية، نعرض أرقام الخطوط الساخنة للخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أرقام الخطوط الساخنة لوزارة الصحة

رقم 105 يقدم كل سبل الدعم الاستفسارات لمصابي فيروس كورونا.

الخط الساخن 1440 يقدم الدعم والعون لحالات العزل المنزلي لكورونا.

15335 يقدم جميع الاستفسارات عن مبادرة رئيس الجمهورية الاعتلال الكلوي و100 مليون صحة.

الخط الساخن 15300 يقدم خدمة الرد على استفسارات انهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة.

15344 يقدم خدمة الكول سنتر الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

08008880700 يقدم خدمة الدعم النفسي من وزارة الصحة.

123 يقدم خدمة طلب الإسعاف.

8- 15366 يقدم خدمة الاستفسار عن خدمات نقل الدم القومية.