خريطة صوامع توريد القمح بمحافظة أسوان.. بينها مطاحن إدفو

تستهدف محافظة أسوان لهذا العام، توريد القمح في الصوامع والشون والهناجر والبواكر بواقع 191 ألف طن، وذلك بالمدن والمراكز التابعة لمراكز ومدن المحافظة، وفقًا لخالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، في بيان لمديرية تموين أسوان، حول توريد محصول القمح بمختلف أنواعه، إذ جرى زيادة المساحات المنزرعة هذا العام، إلى 203 آلاف و820 فدانًا تقريبًا.

واستعدت المديرية، لتوريد القمح بمحافظة أسوان، بتجهيز الصوامع والشون، لاستقبال المحصول بموسم الحصاد والتوريد، وإعداد لجان الحصر بكل شونة وصومعة، وتشكيل لجان متابعة من المديريات المعنية بالمحافظة، منها التموين والتجارة الداخلية والزراعة.

توريد القمح بمحافظة أسوان

توريد القمح بمحافظة أسوان، بدأ منذ منتصف الشهر الجاري في مختلف صوامع وشون المحافظة، إذ جرى وضع خطة لعمل اللجان المشتركة بمديريات الزراعة والتموين لتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين في أثناء عملية التوريد، خاصة بعد قرار زيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

أكبر الصوامع بأسوان

وأضاف البيان، أن توريد القمح بمحافظة أسوان لهذا العام، يورد بأكثر من صومعة وأكثرها توريدًا صومعة الراجحي بمدينة توشكى التي تعمل 24 ساعة بموسم التوريد، نظراً للإقبال الشديد عليها من مزارع توشكى، فجرى وضع لجنتي تسليم لاستيعاب الكميات الموردة لهذا العام، حيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 ألف طن ويتم تفريغها عند الامتلاء.

وأوضح البيان، أنّ توريد القمح بمحافظة أسوان لهذا العام، وصل حتى الآن لـ3 آلاف و116 طناً و640 كيلو، ولا تزال عملية التوريد مستمرة.

مؤكدًا أن جميع صوامع وشون وهناجر أسوان، جاهزة لاستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع.

خريطة صوامع توريد القمح بأسوان

وكشف البيان، أبرز صوامع وشون أسوان وطاقتها الاستيعابية لهذا العام، كالتالي:

- صومعة مطحن أسوان وطاقتها الاستيعابية 6 آلاف طن.

- شونة مطحن كوم أمبو، بطاقة استيعابية 5 آلاف طن.

- صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة استيعابية 30 ألف طن.

- صومعة مطاحن إدفو بطاقة استيعابية 35 ألف طن.

- صومعة مطاحن المفالسة بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

- هنجر المفالسة بطاقة استيعابية 30 ألف طن.

- بنكر إدفو بطاقة استيعابية 25 ألف طن.