موسم توريد القمح بالغربية.. جاهزية 22 صومعة وحملات لضبط المخالفين

تواصل مواقع التخزين الخاصة بتوريد القمح في محافظة الغربية، استلام المحصول من المزارعين، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، واعددها 22 موقعا تخزينيا، طبقاً للمواصفات والضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

جولات المسؤولين لمتابعة توريد القمح بالغربية

وحرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تفقد عدد من الصوامع والشون بمركزي طنطا والمحلة، للاطمئنان على جاهزية الصوامع وأماكن توريد القمح فيها، والذي بدأ توريده منذ الثامن من أبريل الجاري ويستمر حتى أغسطس المقبل.

ووجه المحافظ كل الأجهزة المعنية بتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين، وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين من أجل نجاح عملية التخزين لهذا العام.

وأوضح «رحمي»، أن مواقع توريد القمح بالغربية المختلفة مستعدة لاستقبال القمح في 22 موقعا تخزينيا، طبقاً للمواصفات والضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حملات لضبط المخالفين لـ توريد القمح بالغربية

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني للتداول، والتأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح بالغربية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

أسعار توريد القمح بالغربية

يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا بلغت 1500 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23,5 قيراط، و1475 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.