تفاصيل موسم توريد القمح في محافظة الدقهلية.. الأسعار ومواقع التخرين

يعد موسم توريد القمح في محافظة الدقهلية من أهم فترات العمل على مدار العام، سواء للعاملين في مديرية التموين، أو مديرية الزراعة، بالتعاون مع الجهات المسوقة، باعتبار أن المحافظة من أكبر محافظات مصر في زراعة هذا المحصول بنحو 272 ألف فدان هذا العام.

مواقع توريد القمح في محافظة الدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن 37 موقعا تخزينيا جاهزة لاستقبال موسم توريد القمح في محافظة الدقهلية، وسيتم فتحها تباعا على مدار الموسم وحسب حصاد المزارعين للمحصول، لافتا إلى أن المواقع التخزيينة تابعة لـ3 جهات تسويقية، هي البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وجميعها استعدت للموسم الجديد.

مواقع توريد القمح لشون البنك الزراعي المصري

وأضاف «صليب» لـ«الوطن»، أن البنك الزراعي المصري لديه 23 موقعا تخزينيا استدعت لموسم توريد القمح من الشون والهناجر، وهي النسيمية، وميت علي، وكفر طنبول، وكفر سنجاب، ودكرنس، وحمادة، والمهدين ميت الخولي، وكفر علام، والمنزلة، ونبروه، وبطرة، ودميرة، والصبرية، ورأس الخليج، وبلقاس، والستاموني، وبرج النور، ودميرة، ورأس الخليج، وبلقاس، وبرج النور، وكفر التبن.

مواقع توريد القمح لشركة مطاحن شرق الدلتا

وتضم مواقع التخزين في السنبلاوين مطحن ميت غمر، ودكرنس مطحن أبو الحسن، ومصنع مكرونة صدقا، ومضرب أبو الفتوح، ومضرب شلباية، وسندوب، وبهرند.

وتوجد مواقع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في كل من بني عبيد، وشربين، وميت غمر.

ضوابط نقل القمح المحلي موسم 2023

ومن جانبه، قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن وزارة التموين استعدت لموسم توريد القمح هذا العام، ووضع الضوابط المنظمة لعملية التوريد، ومنها حظر نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2023 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يُحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

سعر توريد القمح 2023 في الدقهلية

وأضاف دايرة لـ«الوطن»، أن القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 حدد سعر توريد القمح 2023 المنتج محليا الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين على النحو الآتي:

1500 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط.

1475 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط.

1450 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط.

وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن 22.5 قيراط.

سداد سعر القمح للمزارعين خلال 48 ساعة

وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2023، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، ويجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام الجمع المحلي أثناء موسم تسويق القمح إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.