مواصفات امتحان التربية الدينية للمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2023

حددت وزارة التربية والتعليم، الضوابط العامة للورقة الامتحانية على لمادة التربية الدينية الإسلامية للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي، مؤكده أن أسئلة الامتحان تغطي ما تمت دراسته من توزيع لمنهج التربية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني المقرر من مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التربية الدينية الإسلامية

وأوضحت وزارة التربية التعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التربية الدينية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية وهي كالتالي:-

- تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة- الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط - المسافات بين السطور.

توزيع درجات مادة التربية الدينية الاسلامية

- مادة التربية الدينية الاسلامية للصف الرابع الابتدائي: 30 درجة مقمسة «10 درجات القرآن الكريم و5 درجات الحديث الشريف و5 درجات العقائد و5 درجات العبادات و5 درجات سير وشخصيات»

- مادة التربية الدينية الاسلامية للصف الخامس الابتدائي : 30 درجة مقمسة «10 درجات القرآن الكريم و5 درجات الحديث الشريف و5 درجات العقائد و5 درجات العبادات و5 درجات سير وشخصيات».

- مادة التربية الدينية الاسلامية للصف السادس الابتدائي: 32 درجة مقمسة «10 درجات القرآن الكريم و6 درجات الحديث الشريف و6 درجات العقائد و6 درجات العبادات و4 بقية الفروع والكتاب».