توجيه مهم من «التعليم» بشأن امتحانات النقل: «قدموا الساعة»

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تنويها مهما لأولياء الأمور بشأن بداية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل 29 أبريل تزامنا مع العمل بالتوقيت الصيفي.

التعليم لأولياء الأمور: قدموا الساعة

وطالبت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان، أولياء الأمور، تقديم الساعة 60 دقيقة 28 أبريل الجاري، الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الواحدة صباح يوم السبت اليوم التالي مُباشرةً وفقا لنص قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2023.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة على مراعاة موعد بدء الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي.