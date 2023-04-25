«الصحة» تطلق قافلة طبية مجانية في كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، للكشف والعلاج مجانًا لليوم الثاني على التوالي، أمام حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، تزامنا مع الذكري الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

القوافل تضم كل التخصصات الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، زالجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، لافتا إلى أن القوافل تتضمن أيضا صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة.

إحالة الحالات التي تتطلب الرعاية إلى المستشفيات

وأوضح الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، أن مبادرة «حياة كريمة» تُقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تُجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل تُطلقها وزارة الصحة والسكان، للكشف والعلاج المجاني، وذلك لتوفير الجهد والوقت، وتخفيف العبء عن المواطن، وتقديم خدمة صحية جيدة ومميزة للمواطن والمقيم بكفر الشيخ.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة آمال حجاج، مديرة الرعاية الأساسية بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة تنظيم الأسرة بقيادة الدكتور محروس، وإدارة التمريض بالمديرية بقيادة مايسة الدياسطي.