قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين في كوم حمادة بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بقرية أبوالخاوى مركز كوم حماده، وتم الكشف خلالها على 1175 مواطنا مجانا، من خلال وجود 11 عيادة طبية.

قافلة طبية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادتي الباطنة 241 وعيادتي الأطفال 317 وعيادة الجراحة 115 وعيادة النساء 88 وعيادة تنظيم الأسرة 52 وعيادة العظام 146، وعيادة الأسنان 56 وعيادة القلب 104 وعيادة الأنف والأذن 38.

الكشف على أهالي قرية أبو الخاوي

كما تضمنت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وإشراف الأستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية