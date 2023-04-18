تقديم خدمات طبية وإجراء تحاليل لـ 190 مواطنا خلال قافلة في البحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية أبو كاشيك التابعة لقرية الوفائية تضمنت تقديم خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة كالآتي :

-قطاع الصحة

جرى الكشف على 80 من الأطفال و 50 باطنة و 20 أمراض النساء و 10 أسنان، كما تم إجراء تحاليل لـ 30 مواطن.

جرى إجراء علاج جماعي لـ 300 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية و رش 750 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات

التوعية بصحة المرأة

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

تكثيف القوافل السكانية

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم