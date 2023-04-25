تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع رئيسي الاتحاد الأسيوي والعربي للرماية (صور)

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الاتحاد الأسيوي للرماية، والمهندس دعيج خلف العتيبي، رئيس الاتحاد العربي للرماية، بمرافقة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنظيم بطولة كأس العالم للخرطوش 2023

تناول اللقاء آخر مستجدات تنظيم بطولة كأس العالم للخرطوش 2023، التي تنطلق اليوم الثلاثاء على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تستمر حتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية يمثلون 59 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكامل للبطولة وتذليل أي عقبات لإنجاح البطولة وظهورها بالصورة اللائقة أمام جماهير مصر والعالم، متمنيًا التوفيق لمختلف الدول المشاركة بالبطولة.

دعم لعبة الرماية وتطويرها وزيادة عدد ممارسيها

كما تناول اللقاء مناقشة سبل دعم اللعبة وتطويرها، وزيادة عدد ممارسيها، وإنشاء ميادين للرماية بأندية نادي النادي ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية؛ بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية لدى اللاعبين المصريين بجميع أعمارهم في مختلف البطولات الدولية للرماية.

وأشار الوزير إلى الحرص الدائم على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار العام؛ استفادةً من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية.

من جانبه، وجّه رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه واهتمامه بالبطولة، وتوفير كل الإمكانيات وتسهيل كل الأمور، كما أشاد بجهود وزارة الشباب والرياضة لإعادة مصر للخريطة الدولية الرياضة عن طريق تنظيم واستضافة كبرى الأحداث الرياضية على أعلى مستوى، ووجّه الشكر للاتحاد المصري للرماية على تعاونه الدائم من أجل إنجاح البطولة.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالجهد الضخم الذي بذلته الدولة المصرية في تنفيذ ميادين الرماية الجديدة، مؤكدا أنها تضاهي أفضل الميادين على مستوى العالم، مشيدًا بالإمكانيات التي تتمتع بها الدولة المصرية على مستوى البنية التحتية الرياضية والخبرات التنظيمية والإدارية.

وعقب اللقاء، اصطحب الدكتور أشرف صبحي، الوفد الآسيوي والعربي للرماية خلال جولة تفقدية بمقر الوزارة والحي الحكومي ومركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.