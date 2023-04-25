أماكن لقاح التهاب الكبد الفيروسي B في المحافظات.. للحماية من العدوى

وفرت وزارة الصحة والسكان لقاح الالتهاب الكبدي «بي» للمواطنين بشتى أنحاء الجمهورية في ظل اهتمام بصحة المواطنين ورعايتهم حيث تم دعم وتطوير أكثر من 271 صحيًا في مختلف محافظات مصر لتطعيمات لقاح الالتهاب الكبدي «بي» وفقا لبيان وزارة الصحة.

وأشار بيان وزارة الصحة والسكان إلى تطعيم 8 ملايين و427 ألفًا و624 مواطن، حتى الآن ببرنامج مكافحة الفيروسات الكبدية الذي أطلقته وزارة الصحة لمكافحة الفيروسات الكبدية، بلقاح التهاب الكبد الوبائي «بي».

أماكن تلقى لقاح الالتهاب الكبدي «بي»

تنشر «الوطن» أماكن تلقى لقاح الالتهاب الكبدي بى بالمحافظات في ظل خدماتها المتعددة لمتابعيها،

حددت وزارة الصحة والسكان المستشفيات الجامعية والعامة وأماكن المثل واللقاح على مستوى الجمهورية ومكانها كالتالي،

محافظة الجيزة: فرع المصل واللقاح الريسي بالدقي 51 شارع وزارة الزراعة بالدقي.

6 أكتوبر: مستشفى الوادي بجوار مسجد الحصري.

محافظة القاهرة: نادي مصر الجديدة 14 شارع أحمد فؤاد سانت فاتيما.

محافظة كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام.

محافظة الإسكندرية: لوران شارع شعراوي بمول الوطنية عمارة رقم 3 الدور الأول.

خريطة تلقى لقاح الالتهاب الكبدي بى

محافظة سوهاج: مستشفى سوهاج الجامعي بمدينة ناصر.

محافظة أسيوط: مستشفى أسيوط الجامعي

محافظة أسوان: مستشفى أسوان الجامعي.

محافظة المنيا: مستشفى المنيا الجامعي.

محافظة الفيوم: مستشفى الفيوم الجامعي

محافظة الوادي الجديد: مستشفى الوادي الجديد العام

محافظة البحر الأحمر: مستشفى الغردقة العام

محافظة قنا: مستشفى قنا الجامعي.

محافظة السويس: مستشفى السويس العام.

محافظة المنوفية: مستشفى المنوفية العام.

محافظة الدقهلية: مستشفى المنصورة الجامعي.