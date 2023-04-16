رئيس جامعة بنها: تطوير المستشفى الجامعي يساهم في رفع طاقته الاستيعابية

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وحسن سير العمل، وذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير الإدارة الهندسية لمستشفيات جامعة بنها.

تطوير وحدة رعاية قسطرة القلب

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير في مستشفى بنها الجامعي الخاصة بوحدة رعاية قسطرة القلب ومستشفى الجراحة.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التطوير بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى من أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

زيادة القدرة الاستيعابية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.