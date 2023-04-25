إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية ووقف بناء مخالف في 5 مراكز بكفر الشيخ

تمكنت حملات إزالة التعديات بمراكز قلين والحامول وبلطيم ودسوق ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، ووقف عدد من حالات البناء المخالف، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إزالة تعديات ووقف بناء مخالف

وقال اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إنه تم إزالة وفك شدة خشبية دور ثالث علوي بعزبة عزيز الغربية بقرية المنشأة الكبرى، وإزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ.

وأضاف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه إزالة فورية في المهد لـ3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص، الحالة الأولى فك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوي على مساحة 150 مترا، والحالة الثانية فك شدة خشبية لصبة سقف دور أول علوي بقرية 13 الحفير على مساحة 100 متر، والحالة الثالثة فك شدة خشبية لصبة دور ثاني علوي بقرية 61 الحرية بمساحة 150 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأفاد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جرى فك شدة خشبية لدور أول علوي بناء بدون ترخيص في أرض الزفتاوي لمدينة بلطيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه جرى إزالة عدد من حالات التعدي على أرض زراعية بالشراعنة التابعة لقرية شباس الشهداء، وإزالة حالة تعدي بالبناء على أرض زراعية بقرية الشباسية التابعة لقرية شابة، وإزالة حالة تعدي بعمل سور بالطوب الأبيض إصلاح زراعي على مساحة 65 مترا.

وتابع الدكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن حملات مجلس المدينة تمكنت من إزالة مبانٍ بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بقرية البرانية على مساحة 50 مترا، وإيقاف أعمال دور أول علوي، ورفع التشوينات وخروج الخلاطة من مكان المخالفة، وإزالة تشوينات من على الأرض الزراعية من طوب أبيض وأسمنت بقرية الفتح التابعة لبني بكار، أعمال مبانٍ مخالفة على مساحة 120 مترا.

تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة التعديات دون استثناء، مشيراً إلى تنفيذ الإزالات أولاً بأول، ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع من خلال الحملات المكثفة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.