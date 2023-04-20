إزالة تعديات على مجرى النيل بحلوان.. «صور»

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بالتصدي لتعديات على مجرى نهر النيل بنطاق حي حلوان في ضوء حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

تنفيذ قرارات إزالة

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري بإزالة التعدي على مجري نهر النيل بالردم داخل خور بمنطقة كفر العلو بالبر الشرقي لنهر النيل.

استعادة حق الدولة

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة للحفاظ على مقدرات الدولة وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتمت الحملة بمعاونة الأجهزة المعنية بالحي وبمشاركة مساعد فرقة شرطة حلوان ومدير ادارة المسطحات القاهرة وقائد شرطة المرافق ومسئول نيل حلوان وتفتيش نيل حلوان وتم تحرير محضر ادارى بقسم شرطة حلوان بالمخالفة.