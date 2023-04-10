إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف في مركز ملوي بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكل حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك تنفيذاَ لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الوحد المحلية أزالت 5 حالات بناء مخالف بقرية تونة الجبل، ضمن حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رصف الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوي

على جانب آخر، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط أعمال رصف الشوارع الرئيسية بحي جنوب المدينة، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي (2022-2023) ، لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، البدء في أعمال وضع التربة الرملية بشارع ألبان السماح بحي جنوب المدينة، وذلك استعدادا لبدء عملية الرصف والذي تنفذه وحدة الرصف والانشاءات وتحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، وفقا للجدول الزمنى المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.