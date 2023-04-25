إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في الروضة وعزبة عطا الله بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وتكثيف المتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفور ورود إخطار بقيام أحد المواطنين بالتعدي على أرض إصلاح زراعي في مدينة الروضة، من خلال عمل شدة خشبية على مساحة 120 مترا وتشوين حديد مسلح بها وإنشاء قواعد بالأرض، قامت الوحدة المحلية بالمدينة بتنفيذ الإزالة الفورية لتلك الأعمال فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة.

إزالة 100 متر خارج الحيز العمراني

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية سيف الدين بمركز الزرقا محافظة دمياط، من إزالة سور جرى بناؤه على قطعة أرض زراعية على مساحة 100 متر خارج الحيز العمراني بعزبة عطا الله التابعة للمركز.

فيما أكدت محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، على المتابعة المستمرة لهذا الملف وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، ومنع أي تعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فورا في المهد.

تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء بدمياط

وأصدرت محافظ دمياط توجيهاتها لجميع رؤساء مراكز ومدن دمياط بتكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بالقرى والمدن بنطاق المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقا للقانون.