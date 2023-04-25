تحرير 85 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات بمدن ومراكز كفر الشيخ

شنّت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحرير 85 محضرا تموينيا متنوعا

وأسفرت الحملات عن تحرير 85 محضراً تموينياً متنوعاً بمراكز ومدن المحافظة، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، كما تمكنت الحملات من ضبط 200 كيلو أسماك مملحة غير صالحة، بإشراف عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يُتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة، لافتاً أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن.

تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة

وشدّد محافظ كفر الشيخ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن، والأحياء، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.