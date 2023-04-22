ضبط 42 جوال ردة فاسدة و20 مخالفة في حملات تموينية بأسيوط

شنت الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط، حملات تموينية مكثفة على الأسواق، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لضبط الأسواق ومراقبة السلع المعروضة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ضبط مخالفات متنوعة

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، تحت إشراف مصطفى علي، رئيس المركز، بحملة على الأسواق، أسفرت عن تحرير عدة مخالفات متنوعة من نظافة ونقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط سيارة بها 42 جوال ردة مغشوشة بالسرس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة.

كما قامت إدارة الطب البيطري بالمركز بالمرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع اللحوم بالغنايم والمشايعة والعزايزة، وتم فحص اللحوم المعروضة والتأكد من وجود الأختام وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط 16 مخالفة في ديروط

وفي مركز ديروط بأسيوط قامت الوحدة المحلية برئاسة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، بحملة استهدفت عدة مناطق بالمركز، وأسفرت عن ضبط 16 مخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بمشاركة جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والرخص والمتابعة.