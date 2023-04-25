غرفة عمليات «التنمية المحلية» تطلق حملات تموينية على الأسواق في 4 محافظات

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، جهود محافظات المنوفية والدقهلية والجيزة وأسيوط في الرقابة على الأسواق وتوافر السلع بأسعار مخفضة وعدم استغلال المواطنين وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية طوال فترة عيد الفطر المبارك؛ لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفين.

محافظة المنوفية

وفي محافظة المنوفية، كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط مواد بترولية بمحطة تموين سيارات بناحية دروة بمركز ومدينة أشمون لإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير المسئول، كم اتم تحرير محاضر تموين بنطاق المحافظة بشأن التلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

حملات تموينية في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير محاضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة واحالتها للنيابة العامة .

مجهودات محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة قامت 20 لجنة مشكله تغطي قطاعات المحافظة بمديرية التموين للمرور علي المخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينين ومنافذ بيع السلع، وتم ضبط 110 مخالفات تموينية خلال إجازة عيد الفطر المبارك من ضبط خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المحددة ومخابز مغلقة دون إذن مسبق، وعدم إعطاء بون صرف وعدم الإعلان عن أسعار السلع.

مخالفات متنوعة

وفي محافظة أسيوط تم تحرير عدة مخالفات متنوعة من نظافة ونقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة واحالتها إلى النيابة العامة لردع المخالفين واتخاذ اللازم للواقعة والتحفظ على المضبوطات، والتفتيش على أماكن عرض وبيع اللحوم والتأكد من وجود الأختام وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.