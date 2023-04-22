إعدام 203 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 58 محضرا في حملات تموينية بالبحر الأحمر

شنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عدة حملات تفتيشية، برئاسة الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على الأسواق والمحلات التجارية خلال عيد الفطر المبارك، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وبناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ضبط أغذية فاسدة

وقامت الحملات التي أشرفت عليها الدكتورة نرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، بالمرور على 27 منشأة غذائية من مطاعم وكافيهات ومحلات بيع كعك العيد، وأسفرت عن تحرير 58 محضرا وإعدام 203 كيلوجرامات أغذية فاسدة ومجهزات بالمطاعم لا تصلح للاستخدام.

طوارئ في البحر الأحمر

جاء ذلك بناءً على توجيهات وتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتزامنا مع انطلاق العيادات الطبية المتنقله التي تجوب المحافظة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وفي سياق آخر، وضعت إدارة الطوارئ الصحية بالبحر الأحمر خطة للتأمين الطبي تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تحسبا لأي طوارئ أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وعمل توعية بمبادرات الرئاسية وخاصة مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي من خلال فرق التواصل المجتمعي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.