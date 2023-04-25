تسليم قطع أراضٍ ورخص مبانٍ لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش البحري

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قطع أراضٍ ورخص مبانٍ لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش البحري، بحضور فايز أبو حرب ورياض إسماعيل عضوا مجلس الشيوخ، وعايدة السواركة، عضو مجلس النواب، خلال احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد رقم 41 لتحرير سيناء ورافقه خلالها العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة

ميناء العريش البحري إضافة اقتصادية

وقال المحافظ إن ميناء العريش البحري يعد إضافة اقتصادية جديدة لدعم التنمية على أرض سيناء، فعمليات التطوير الجارية للميناء بفضل توجيهات القيادة السياسية وإصرار الدولة المصرية على إعادة افتتاحه بعد تطويره لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، وخاصة شمال سيناء، نظرا لموقعه المتوسط الذي يجعله أقصر همزة اتصال بين جنوب البحر المتوسط وشماله، حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا.

أراض بديلة للمواطنين

وأضاف المحافظ، أنه تم وضع عدة بدائل لتعويض المواطنين، منها الحصول على أراض بديلة حيث قامت المحافظة بتخصيص 3 تقسيمات في منطقة الريسة، الأول والثاني المساحات من 120 إلى 130 مترا للقطعة الواحدة، بواقع 130 قطعة، والثالث المساحات تتراوح من 150 إلى 200 متر بواقع 252 قطعة، حيث من الممكن أن يحصل المواطن علي أكثر من قطعة بحسب مساحة منزله الذي يعوض عنه.

أشار المحافظ إلي بناء عدد 13 عمارة سكنية لصالح المضارين من بينهم 7 عمارات في منطقة الريسة و6 عمارات في منطقة الضاحية، حيث تبلغ مساحة الوحدة السكنية 100 متر ويبلغ ثمنها 350 ألف جنيه.

صدق المحافظ على أن المواطن المضار الذي يرغب في البناء في قطعة أرض أخري بالعريش، يقوم بالبناء بنفس رخصة منزله، بعد توقيع المحافظ علي الرخصة، بجانب توفير وحدة سكنية للمواطن المضار لمدة 6 شهور بمنطقتي السبيل والعبور كاستضافة لحين الانتهاء من بناء منزله.

قيمة التعويض بالنسبة للأراضي

ولفت المحافظ أن لجان هيئة الخدمات الحكومية وضعت قيمة التعويض بالنسبة للأراضي بقيمة 1000 جنيه والتقسيمات بقيمة 700 جنيه للمتر الوحد، مؤكدًا السعي دومًا من أجل المواطنين.

بدوره أكد العميد الغندور سكرتير عام المحافظة على تسليم قطع أراضٍ ورخص مبانٍ لعدد 59 شخصًا من أهالي منطقة توسعات ميناء العريش البحري، في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.