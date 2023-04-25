أبرز تصريحات السيسي في عيد تحرير سيناء: ملتزمون ببناء واقع يليق بأرض الفيروز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن سيناء الغالية، هي عنوان لتاريخ طويل، من كفاح الشعب المصري العظيم، فهي عبر التاريخ، مطمع للغزاة، ومحط أنظار الطامحين والطامعين وهى كذلك، المستهدف الأول، بأشرس وأخطر موجة إرهاب، مرت على مصر، في تاريخها كله.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء: «أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم، في ذكرى عزيزة وغالية، على قلب ووجدان كل مصري وعربي الذكرى الحادية والأربعين، لتحرير سيناء الحبيبة مهد الرسالات، ومسرى الأنبياء تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن، التي تفيض من بركات الله ورحمته، بأشعة النور الإلهي، الذى تجلى على أرضها المباركة، فزادها مهابة وتقديرا وفخرا».

تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية

وشدد على أن يوم الخامس والعشرين من أبريل كل عام، سيبقى يوما مشهودا في عمر أمتنا يمثل نتاجا نفتخر به، لحرب أكتوبر المجيدة، ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة مجسدا إرادة شعب، أبى أن يعيش في ظل الانكسار»، مضيفًا أن تحرير سيناء، كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا؛ لصلابة وقوة الإرادة والتحمل، وحسن التخطيط والإعداد، والتنفيذ.

ووجه الرئيس السيسي، تحية تقدير وإجلال، باسم مصر وشعبها، إلى الرئيس البطل، محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام، مؤكدًا أنه اتخذ أصعب القرارات، في أكثر الأوقات دقة، وفي أحلك الأيام ظلمة فوفقه الله، لاسترداد الأرض والكرامة، وبدء طريق السلام والتنمية.

سيناء تخوض اختبارا صعبا

وأشار إلى أن سيناء تخوض اختبارا صعبا، وغير مسبوق إذ يتوافد إليها، إرهابيون وتكفيريون، من كل حدب وصوب يهدفون إلى فصلها عن الوطن، من خلال نشر الرعب والإرهاب يظنون واهمين، أن بمقدورهم، إرهاب جيش مصر وشرطتها متغافلين أن هذا الجيش العظيم، والشرطة الباسلة، مقاتلون أشداء، لا يخشون الموت، في سبيل الله والوطن ومن خلفهم شعب عظيم، طالما صبر وصمد، وقاتل وانتصر.

وأكد أن التضحيات والبطولات، التى قدمها رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، خلال الحرب على الإرهاب، في السنوات العشر الماضية، ستتحاكى عنها الأجيال، لأزمنة طويلة قادمة، بفخر وكبرياء، مشيرًا إلى أن تحرير سيناء، من الاحتلال، ومن الإرهاب، ومن كل شر يصيبها، أو يصيب أى جزء، من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد، نلتزم به، ونواصل العمل من أجل تعزيزه وحمايته.

معركة تنمية سيناء

وأضاف رئيس الجمهورية: «امتدادا لذلك، فإننا شرعنا في معركة تنمية سيناء، التي تتطلب جهودا ضخمة، وإخلاصا للنية، وصبرا على العمل حتى نوفر لسيناء واقعا جديدا، يليق بها، وبتضحيات المصريين جميعا في سيناء، وفي كل بقعة على امتداد الوطن».

وتابع: «نتقدم بالتحية والعرفان، إلى أرواح شهداء مصر الخالدين، الذين دفعوا ضريبة الدم، فداء للوطن وإلى المصابين، الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم، بغير حساب.. نقول لهم ولأسرهم: إن جيلنا، والأجيال المقبلة، تتعهد بحماية ما حققتموه من إنجاز عظيم، باليقظة والانتباه، والاستعداد الدائم، وبالمزيد من العمل والتنمية، والتقدم».

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلًا: «إن مصر ماضية في طريقها، بإذن الله، نحو الخير والسلام والنماء، لصالح شعبها، وجميع شعوب الإنسانية.. كل عام ومصر وشعبها العظيم في خير وأمان. ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».