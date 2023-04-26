تذاكر سينما الشعب بأسعار مخفضة في أسيوط.. بينها فيلم هارلي و«ساعة إجابة»

تعد سينما الشعب بفرع ثقافة أسيوط، من الأماكن الجميلة التي يحرص المواطنون وأسرهم على الإقبال عليها لعدم وجود سينما بالمحافظة، حيث تقدم السينما عروضا للأفلام السينمائية الجديدة بسعر التذكرة 40 جنيها.

التذكرة بـ40 جنيها

وأعلن فرع ثقافة أسيوط عن عرض أفلام جديدة طوال الأسبوع بسينما الشعب المتواجدة بميدان البنوك بفرع ثقافة أسيوط، من بينها فيلم «هارلي» و«ساعة إجابة» بسعر تذكرة 40 جنيها والأطفال أقل من 6 سنوات مجانا.

مواعيد عروض الأفلام بسينما الشعب

من الساعة 10 صباحا وإلى 12 ظهرا ومن الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا، ومن الساعة 3 عصرا الي الساعة 6 مساءا، ومن الساعة 6 مساءا الي الساعة 9 مساءا، ومن الساعة 9 مساءا الي الساعة 12 صباحا، ومن الساعة 12 صباحا الي الساعة 3 فجرا .

فرحة المواطنين

وعبر صالح علي، أحد المواطنين بمدينة أسيوط، عن فرحته بما تقدمة سينما الشعب التابعة لوزارة الثقافة من عروض الأفلام والسينما والتي نقوم باصطحاب اسرنا لمشاهدة السينما والتي تذكرنا بايام زمان بعدما اختفت السينما من المحافظة ثم عادت مرة اخري بفرع الثقافة وطفت روح الفرحة علي الاطفال وخصوصا مع دخول فصل الصيف وفي الأعياد والمناسبات المختلفة.

مشروع سينما الشعب

وقال ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى وفرع ثقافة اسيوط، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة والمخرج هشام عطوة والتي تواصل فعاليات مشروع سينما الشعب بالإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وأن سينما الشعب بأسيوط بإشراف خالد عبد العزيز و احمد عثمان وحسين عبد المعطي الحسابات والفنان حمدي قطب و صلاح كامل مسئولى الصالة و احمد أسامة و هاني ظريف مسئولى التشغيل.

فيلم هارلي

الجدير بالذكر فيلم " هارلي"ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سمير وﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سامي و محمد سمير مبروك والفيلم بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة ومي عمر وأحمد داش وحسني شتا ومي كساب ويعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم ساعة إجابة

أما فيلم ساعة إجابة من ﺇﺧﺮاﺝ: مصطفى أبو سيف وﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد شيكو وشيرين علاء والفيلم بطولة سليم مصطفى و سوسن بدر وغادة عادل وشريف سلامة وأيتن عامر ونجلاء بدر وخلال الفيلم يحدث خلاف بين طفل ووالديه ثم يتمنى الطفل بأن يحصل على أب وأم مختلفين وعندما تتحقق أمنيته يجد نفسه ينتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة فيعيش مغامرة جديدة .