فيلم ابن الحاج أحمد يحقق إيرادات 7.4 مليون جنيه في موسم العيد

بلغت إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، 7.4 مليون جنيه في رابع أيام عيد الفطر المبارك.

يدور فيلم ابن الحاج أحمد حول شلة صبي البقال الذي يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة ويدخل معهم في معارك ومواجهات طاحنة تدور في إطار كوميدي.

معلومات عن فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد هو البطولة المنفردة الأولى لشيكو بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد، وكان آخرها فيلم الحرب العالمية الثالثة، ثم مجموعة تجارب ثنائية مع هشام ماجد كان آخرها فيلم قلب أمه، ومسلسل اللعبة الذي حقق نجاحا كبيرا في مواسمه الثلاثة الأولى وفي انتظار موسمه الرابع.

يشارك في بطولة ابن الحاج أحمد، كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، والفيلم من تأليف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن وشركة سينرجي فيلم، ويقوم بالحملة التسويقية للفيلم شركة MAD Solutions.