قصة مقتل الطفل «عمر» بسبب قطعة أرض في كرداسة.. انتهت بالإعدام والمؤبد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 8 متهمين وهم: «حسن ص ح»، و«سید س ن»، و«عبد اللاه ح إ»، و«ماهر ع م»، و«أحمد ع ح»، و«غريب م غ»، و«صبري م ع»، و«عبد الناصر م ع»، لاتهامهم بقتل طفل بسبب خلافات على قطعة أرض بمنطقة كرداسة، بالإعدام شنقًا، للمتهم الأول والمؤبد للمتهم الثاني، والسادس بالسجن المؤبد، وباقي المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم.

قطعة أرض وجثة هامدة

ووفقًا لأوراق أمر إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، التي حملت رقم 12343 سنة 2020 قسم كرداسة، ورقم 3630 لسنة 2020 كلي، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار المعلق على حدوث أمر بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أي من غرائمهم حائزي الأرض الزراعية وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا «بندقية آلية» وذخائر محل الاتهام التالي وتوجهوا صوب مأربهم الذي أيقنوا حضور غرائمهم به متحدة إرادتهم على تحقيق النتيجة الإجرامية آنفة البيان وما إن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أطلق المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم قاصداً إزهاق روح أي منهم فأحدث إصابة المجنى عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.